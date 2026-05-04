"A scuola di mondo", studenti e migranti a confronto: "Così si costruisce una comunità inclusiva"

Studenti e migranti a confronto per costruire una comunità più consapevole e inclusiva. È questo lo spirito di A scuola di Mondo, il percorso di educazione alla mondialità che da otto anni coinvolge le scuole secondarie dell’Istituto Comprensivo delle Albisole, in collaborazione con la Bottega della Solidarietà e i Comuni del territorio.

L’appuntamento conclusivo del progetto Uomini in Viaggio 2025-26 è fissato per giovedì 7 maggio, dalle 10 alle 12, nell’Auditorium di via Alla Massa ad Albisola Superiore. Protagoniste dell’incontro saranno le classi terze della scuola secondaria, che intervisteranno migranti accolti nel progetto SAI gestito da ArciMedia, in una mattinata di testimonianze, dialogo e letture.

Il percorso, avviato a febbraio, ha coinvolto complessivamente 413 studenti e studentesse, con l’obiettivo di approfondire i fenomeni migratori del passato e del presente attraverso attività didattiche in classe curate dagli operatori della Bottega della Solidarietà.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’amministrazione comunale di Albisola Superiore sin dal 2018 e realizzata in collaborazione con l’Istituto Comprensivo delle Albisole, vede da quest’anno anche il coinvolgimento del Comune di Albissola Mare.

Nel corso dell’incontro del 7 maggio si affronteranno temi legati alle cause delle migrazioni, dalla fuga da guerre e dittature alle difficoltà economiche, fino ai viaggi attraverso il Mediterraneo e alle sfide dell’inserimento in Italia. Un momento di confronto aperto tra studenti, docenti, educatori, amministratori e migranti, con la partecipazione degli assessori Massimo Sprio e Sara Brizzo.

“Conoscersi e ascoltarsi è il primo passo per vivere meglio nella nostra comunità”, sottolineano gli organizzatori.

Il percorso proseguirà poi il 19 maggio ad Albissola Mare, dove le classi terze della sede locale incontreranno nel giardino della scuola di via Gentile l’équipe del SAI e l’assessore Silvia Tremolati.