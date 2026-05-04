Savona, per la Giornata internazionale dell'infermiere incontro con la cittadinanza e consegna dei "Passaporti della salute"

In occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, che si celebra ogni anno il 12 maggio, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Savona, in collaborazione con l’Area Sociosanitaria Locale 2, promuove un’importante iniziativa rivolta alla cittadinanza e, in particolare, agli studenti degli istituti superiori del territorio.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 7 maggio 2026, dalle ore 8.00 alle 13.15, alla Fortezza del Priamar di Savona, tra la Sala della Sibilla e gli spazi esterni. L’evento vedrà il coinvolgimento di Comune, enti e istituzioni, scuole, forze dell’ordine, corpi di soccorso, associazioni di volontariato e numerose realtà del territorio.

La Giornata Internazionale dell’Infermiere nasce con l’obiettivo di valorizzare la professione infermieristica, sottolineandone il ruolo centrale nella tutela della salute e nel benessere delle persone in tutte le fasi della vita.

Il programma si articolerà in due momenti principali. La prima parte della mattinata sarà dedicata a un vero e proprio “viaggio formativo ed educativo”, con attività esperienziali, laboratori e percorsi di apprendimento attivo pensati per coinvolgere direttamente i partecipanti. A seguire, la sessione istituzionale con i saluti delle autorità, testimonianze e interventi di approfondimento.

L’iniziativa è stata ideata per avvicinare i giovani al mondo della sanità e promuovere la cultura della salute e della cittadinanza responsabile, affinché possano sentirsi parte attiva della comunità e contribuire consapevolmente al proprio benessere.

Nel dettaglio, il programma della seconda sessione prevede: alle ore 11.00 l’intervento dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Savona sul tema “Il valore degli infermieri nella rete territoriale tra prevenzione e cura”; alle 11.15 l’intervento del Comune di Savona su “Costruire salute nel tessuto sociale”; alle 11.45 uno spazio dedicato al mondo della scuola, con contributi del Provveditore Provinciale agli Studi, di uno studente della Consulta provinciale e di uno studente del Corso di Laurea in Infermieristica.

Alle ore 12.00 interverranno le Forze dell’Ordine – Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Vigili del Fuoco e Capitaneria di Porto – con riflessioni sul tema della legalità come strumento di tutela. A seguire, alle 12.20, sarà la volta degli enti del territorio, tra cui l’Area Sociosanitaria Locale 2, il Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università di Genova, la Croce Bianca di Savona, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Savona, NAAPRO e le Crocerossine.

La mattinata si concluderà alle ore 12.50 con la consegna dei “Passaporti degli Ambasciatori della Salute”, simbolo dell’impegno dei giovani nella promozione di stili di vita sani e responsabili.