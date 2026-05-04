Fior d’Albenga 2026, "Ingaunopoli" è l’aiuola più bella: premi e creatività nel centro città

Si è concluso con grande partecipazione e apprezzamento il concorso dell’“Aiuola più bella” dell’edizione 2026 di Fior d’Albenga, iniziativa che ha animato il centro cittadino con creatività, colori e interpretazioni originali del tema proposto: “Il gioco fiorisce. Fai spazio alla tua immaginazione”.

Ad aggiudicarsi il primo premio è stata l’aiuola “Ingaunopoli”, realizzata da Elfo in Piazza San Domenico, che ha saputo distinguersi per originalità e cura dei dettagli.

Secondo classificato è risultato il progetto della Caritas, con l’allestimento “Fior di enigmistica” in Piazza dei Leoni, apprezzato per l’idea creativa.

Il terzo posto è stato assegnato all’Istituto Agrario per l’aiuola “Campana e altri giochi” in Piazza Trincheri, che ha valorizzato competenze tecniche e inventiva.

Una menzione speciale è stata inoltre conferita alla Scuola San Clemente per l’aiuola “Il gioco non ha età”, realizzata in Piazza Rossi.

L’Amministrazione comunale desidera esprimere un sentito ringraziamento e i più sinceri complimenti a tutti i partecipanti, che con impegno e passione hanno contribuito a rendere la città ancora più accogliente e vivace. Tutte le aiuole si sono distinte per qualità e creatività, rendendo particolarmente difficile il lavoro della giuria.

Le aiuole allestite in Piazza San Michele e Largo Doria, realizzate dal Comune in collaborazione con l’Associazione Fior d’Albenga, non rientravano nel concorso.

A partire da oggi, lunedì 4 maggio, inizieranno le operazioni di smantellamento di alcune aiuole, mentre altre resteranno visibili fino a lunedì 11 maggio.

"È vietato rimuovere fiori dalle aiuole, sia ancora allestite sia in fase di smontaggio. Il materiale floreale sarà infatti riutilizzato per ulteriori progetti. I trasgressori saranno soggetti a sanzioni", fanno sapere dal Comune.