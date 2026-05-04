Calizzano, un tavolo territoriale sull’abitare per favorire l’inclusione dei rifugiati

Un confronto aperto tra istituzioni, terzo settore e cittadini per affrontare una delle sfide più delicate dell’inclusione sociale: l’accesso alla casa per i titolari di protezione internazionale nella fase di uscita dai percorsi di accoglienza.

È questo l’obiettivo del Tavolo territoriale sull’abitare che si terrà martedì 5 maggio alle ore 17.30 presso il Salone Cinema Verdi di Calizzano. L’iniziativa si inserisce all’interno di un progetto finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), promosso dal Comune in qualità di ente capofila e realizzato in partenariato con Fondazione L’Ancora Onlus e Anteo Impresa Sociale.

L’incontro sarà aperto alla cittadinanza e a tutti gli attori interessati a contribuire alla costruzione di un sistema più inclusivo e strutturato sul tema dell’abitare. Al centro del confronto, tre assi principali: la presentazione del progetto e delle azioni previste, l’illustrazione di uno strumento assicurativo pensato per tutelare i proprietari immobiliari e ridurre le barriere all’affitto, e l’avvio di un dialogo per la creazione di una rete territoriale dedicata all’emergenza abitativa nel contesto della Valbormida.

Un tema, quello della casa, che si conferma uno dei nodi più complessi nei percorsi di autonomia delle persone rifugiate, spesso frenati da difficoltà di accesso al mercato immobiliare, diffidenza e mancanza di garanzie per i locatori. In questo senso, il progetto FAMI punta a costruire soluzioni condivise, capaci di coniugare inclusione sociale e sicurezza per i proprietari.