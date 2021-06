Carcare, una santa messa per il 400° Anniversario di Fondazione del Collegio delle Scuole Pie

10 giugno 1621 - 10 giugno 2021: 400 anni di presenza a Carcare dei Padri Scolopi. Domani 13 giugno alle ore 11 nella chiesa del Collegio (S. Antonio Abate) sarà celebrata la santa messa solenne per ricordare i Padri Scolopi che, in questi 4 secoli hanno prestato la loro opera educativa nella nostra comunità. La messa verrà celebrata da Padre Italo Levo insieme ai rappresentanti della Comunità dei Padri Scolopi carcaresi.

"Celebrare nel 2021, il 400° anniversario della fondazione di un monumento architettonico e formativo sarà un traguardo di orgoglio per la nostra comunità cittadina, per la provincia di Savona, per le regioni Liguria e Piemonte" spiega il sindaco di Carcare Christian De Vecchi.

"Quattrocento anni fa la storia non transitò casualmente per Carcare, il luogo scelto dal Calasanzio con l’intercessione dei carcaresi fratelli Castellano aveva una strategica valenza politica, religiosa, economica, di conseguenza militare e non da ultimo formativa - aggiunge il primo cittadino - Esattamente, perché la fondazione delle Scuole Popolari Calasanziane, per opera dello stesso San Giuseppe Calasanzio, avvenne nel Giugno del 1621, da allora il 'Collegio', come sono abituati a chiamarlo i carcaresi, sopravvisse, nel tempo, a guerre, rivoluzioni, riforme e riformatori".

"Oggi il Liceo è un moderno plesso scolastico, con una tradizione formativa secolare mai interrotta che ospita i corsi di orientamento, classico, scientifico e linguistico, frequentato da oltre 550 studenti" conclude De Vecchi.

Programma: domenica 13 giugno 2021 – Santa Messa Solenne – Chiesa del Collegio; sabato 10 luglio 2021 – Consegna dei Diplomi – Liceo Calasanzio; lunedì 27 settembre – domenica 3 ottobre 2021 – Istituzionali Celebrazioni 400° Anniversario di Fondazione del Collegio delle Scuole Pie.