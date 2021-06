Tutta Celle Ligure e la Croce Rosa sono in lutto per la scomparsa della 90enne Rosetta Vicino.

Persona conosciuta, stimata e apprezzata in paese per la sua cordialità, è stata per anni punto di riferimento della pubblica assistenza cellese.

Volontaria già dagli anni 80, è stata anche direttrice dei servizi. Nelle sagre e feste erano più che speciali le sue focaccette.

Il funerale si svolgerà oggi, giovedì 10 giugno alle 16.30 nella parrocchia di San Michele.