Ancora un incidente sulla Ss334 tra Albisola e Stella: coinvolte tre auto proprio dove aveva perso la vita un uomo poche settimane fa (FOTO)

Nuovo incidente sempre nello stesso punto, sul rettilineo della SS334 tra Albisola e Stella, dove ha perso la vita lo scorso 8 aprile Francesco Viale.

Poco prima delle 12 tre auto si sono scontrate nel tratto stradale al confine tra i due comuni dopo il Santuario della Pace ed immediati sono scattati i soccorsi.

Oltre agli agenti della Polizia locale, sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce d'Oro di Albissola Marina, l'automedica del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale per i rilievi del caso. Fortunatamente le conseguenze per le persone presenti a bordo sono state non gravi: in due sono stati trasportate in codice giallo al San Paolo di Savona.

Il traffico è rimasto bloccato per diverso tempo sul tratto, a partire proprio dal punto dell'incidente, il medesimo dove due settimane fa si era verificato il tragico incidente nel quale era rimasto vittima il 35enne, tecnico di radiologia dell'ospedale San Paolo di Savona.

Il giovane era a bordo della sua moto e si dirigeva verso casa a Stella quando si è verificato lo scontro contro un'auto che si dirigeva nella direzione opposta e purtroppo per lui non c'era stato nulla da fare.