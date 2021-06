Albenga: in Viale Liguria nuovi parcheggi e più sicurezza

Sono terminati oggi i lavori sulla nuova piazza in viale Liguria che sarà riaperta a partire da domani e nella quale sono stati ricavati 17 parcheggi, oltre a quelli adibiti a carico e scarico e quelli per i motocicli.

Inoltre, il parcheggio è stato migliorato con la rimozione della siepe, che ostruiva la visuale e che poteva quindi agevolare situazioni di illegittimità e incresciose per decoro urbano e ordine pubblico , con la regimazione delle acque bianche, il rifacimento dell'illuminazione pubblica e la realizzazione di un nuovo marciapiede che permette il passaggio in sicurezza dei pedoni.

Tali interventi rientrano nell'ambito del progetto di "Piano Casa" relativo alle aree a destinazione commerciale ex Lamberti, per il quale si è concordata la realizzazione di opere di urbanizzazione importantissime per la Città delle Torri.

A breve termineranno anche i lavori relativi alla realizzazione di un nuovo marciapiede in via E. De Amicis che costeggerà il grosso parcheggio pertinenziale dell'attività commerciale (una media struttura di vendita alimentare) che sarà aperto all'uso pubblico e gratuito la prima ora di sosta e in orario di chiusura dell'attività.

"Siamo particolarmente soddisfatti per la realizzazione di questo intervento lungamente atteso dai cittadini che, in viale Liguria, lamentavano problematiche relative alla sicurezza urbana e stradale”, afferma il Sindaco Riccardo Tomatis.

“Il miglioramento del parcheggio – prosegue - e la realizzazione di nuovi stalli che, pur essendo pertinenziali all'attività commerciali, saranno aperti al pubblico e saranno gratuiti la prima ora e in orario di chiusura dell'attività, permetterà di avere un vero e proprio polmone per le attività del nostro Centro Storico. A breve intendiamo inaugurare l'area, che da oggi sarà aperta e usufruibile, e intitolare la piazza a una figura femminile", conclude il primo cittadino della città delle torri.

Il vicesindaco Alberto Passino: "Questo intervento va nel solco della riqualificazione di viale Liguria che, unita all'abbattimento delle barriere architettoniche e una revisione delle aiuole che seguirà da qui ai prossimi mesi, permetterà un completo restyling di una delle vie principali che collega il centro storico a via Dalmazia."

"La realizzazione di nuovi marciapiedi - aggiunge l'assessore alla sicurezza e al commercio Mauro Vannucci - è estremamente importante per la sicurezza stradale, così come è importante aver eliminato una siepe che ostacolava la visibilità della zona. Inoltre - precisa Vannucci in qualità di assessore al commercio - premesso che, come ormai si dovrebbe sapere l'apertura di una media struttura di vendita viene regolamentata da una legge regionale e non è di competenza comunale, occorre considerare che il nuovo parcheggio costituirà una possibilità per gli avventori delle attività del centro storico che potranno trovare più facilmente stallo per le proprie autovetture".