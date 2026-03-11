Celle, nella Ztl in centro storico verranno installati varchi elettronici per il controllo degli accessi

Via libera nella Ztl all'installazione del controllo automatizzato degli accessi, differenziata per il periodo estivo/ invernale, in relazione alla conformazione delle vie ed al loro utilizzo nell'area del centro storico.

Questa la decisione della giunta comunale di Celle che quindi oltre alla conferma della zona a traffico limitato ha optato per il posizionamento dei varchi.

"Questa Amministrazione ha tra i suoi obiettivi strategici la riduzione degli effetti negativi della circolazione veicolare, il miglioramento della vivibilità del centro storico per rafforzare la sua destinazione di centro commerciale naturale, di riferimento culturale territoriale oltre che luogo di rappresentanza, di servizi e di residenza. Per la struttura e la specificità del centro storico si è ritenuto di apportare dei correttivi alla usuale regolamentazione della ZTL stagionale, istituita fino all’anno 2025, tenuto conto che la problematica collegata all’affluenza turistica ed alla maggiore mobilità pedonale si manifesta anche nelle festività nazionali ed eventuali 'ponti' al di fuori del periodo estivo, e che alcune vie del Centro Storico, viste le limitate dimensioni dei suddetti piani viabili che non permettono di tutelare adeguatamente i pedoni che la percorrono e che sostano in corrispondenza delle numerose attività commerciali e accessi privati direttamente sulla carreggiata, mal si conciliano con il transito generalizzato ed incondizionato dei veicoli - viene spiegato nella delibera di giunta - L'attivazione di una Zona a Traffico Limitato può produrre ulteriori benevoli effetti sulla circolazione e sulla vivibilità, che derivano dalla minor presenza di veicoli a motore e dalle positive ricadute in termini di sicurezza per la mobilità pedonale, tutela dell’ambiente in termini di emissioni e utilizzo degli esercizi di vicinato e di somministrazione in tranquillità. I dispositivi di Z.T.L. rappresentano oggi, grazie alla possibilità di affiancarli a sistemi telematici di controllo, uno strumento di notevole efficacia".

La regolamentazione sarà diversa da quella adottata fino all'anno scorso e con l’integrazione del controllo automatizzato degli accessi, l’avvio della nuova pianificazione, visto che è sperimentale, sarà oggetto di valutazione ed eventuali aggiustamenti e/o integrazioni.

I controlli elettronici saranno posizionati all'ingresso al varco 1 di via Boagno e all'uscita del varco 2 di Piazza Costa e del varco 3 di via IV Novembre dallo sbocco sul Lungomare Crocetta. Dal primo giugno al 30 settembre nei giorni feriali nella fascia oraria dalle 16:00 alle 06:00 e nei giorni festivi e prefestivi nella fascia oraria dalle 10:00 alle 06:00. Dall'1 ottobre al 31 maggio nei giorni di festività nazionali nella fascia oraria dalle 10.00 alle 20.00.

In caso di eventi, manifestazioni, cantieri, od altre esigenze motivate che interessino direttamente o indirettamente il “centro storico”, l’orario di validità di ciascuna ZTL potrà essere modificato con un'ordinanza.

Le vie, strade e piazze interessate dalle aree Ztl sono via Boagno, via Aicardi, via Ghiglino, via Consolazione, via Ciambrini, via S. Antonio, via Fratelli Figuccio, Piazza Sisto IV, via Prati, via IV Novembre, via Montegrappa, Piazza del Popolo, Lungomare Colombo, Lungomare Crocetta Russo, vico Ferri, via Pescetto, via degli Archi, PIazza Costa, Piazza San Sebastiano.

Nelle fasce orarie di istituzione della zona a traffico limitato, potranno circolare i titolari di concessioni di passo carraio, tramite richiesta di inserimento nella “white list”: gli stessi, una volta introdotti nel centro storico, non potranno lasciare i propri veicoli al di fuori dei passi carrai stessi; i veicoli al servizio delle persone con ridotte capacità motorie, muniti di contrassegno comprovante la titolarità della concessione di parcheggio disabili, tramite richiesta di inserimento nella “white list”, e potranno sostare liberamente; mezzi di soccorso, delle Forze di Polizia e della Polizia Locale; taxi in servizio; turisti che debbano scaricare o caricare i bagagli al seguito, tramite richiesta di inserimento nella “white list”; residenti - proprietari di case che debbano scaricare o caricare materiale pesante e/o ingombrante, previa richiesta di inserimento nella “white list”; veicoli adibiti al trasporto merci per operazioni di carico e scarico, limitatamente alla fascia oraria dalle 14:00 alle 16:00 dei giorni festivi e pre-festivi ( nei giorni feriali le operazioni sono effettuabili nella fascia oraria 06:00-16:00 in cui non vige la Ztl ), previa richiesta di inserimento nella “white list”; in casi particolari e con motivazioni sostenibili, l’autorizzazione potrà essere accordata in deroga all’orario previsto, dal responsabile di turno presente.



