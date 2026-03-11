Rialto, viabilità e dissesto idrogeologico: incontro in Regione per fare il punto della situazione

Un confronto per fare il punto sui danni causati dal maltempo e avviare il percorso verso gli interventi necessari sul territorio. Questa mattina negli uffici della Regione Liguria il consigliere incaricato agli Enti Locali Angelo Vaccarezza ha incontrato il sindaco di Rialto Valentina Doglio, con l’obiettivo di affrontare le criticità emerse negli ultimi mesi.

Il piccolo centro dell’entroterra Finalese è stato interessato da diversi episodi calamitosi legati alle intense piogge, che hanno provocato frane e smottamenti compromettendo in alcuni casi anche tratti della viabilità.

Durante l’incontro si è fatto il punto della situazione insieme ai settori regionali Infrastrutture e Difesa del Suolo, avviando un percorso che punta prima alla definizione delle progettazioni e successivamente alla realizzazione degli interventi. Tra le priorità indicate figurano il ripristino della viabilità danneggiata, la mitigazione del rischio idrogeologico e la messa in sicurezza delle aree più esposte.

Secondo quanto emerso dal confronto, la Regione intende affiancare il Comune nelle diverse fasi del percorso, con l’obiettivo di individuare soluzioni operative per superare le criticità causate dal maltempo e garantire maggiore sicurezza al territorio.