Savona, Lucia Bacciu va in pensione e lascia la segreteria generale del Comune

Dal 1° maggio Lucia Bacciu lascia la Segreteria generale del Comune di Savona per la pensione. La notizia circola da alcuni giorni nei corridoi di Palazzo Sisto, dove Bacciu è tornata durante il secondo mandato di Federico Berruti.

Laureata in Giurisprudenza, master alla Bocconi con tanto di menzione, Lucia Bacciu ha iniziato la carriera nel Comune di Cavallerleone, passando poi alla segreteria di Lesegno e Garessio. Dopo l'esperienza alla segreteria di Vado Ligure ha ricoperto l'incarico di assessore ai Servizi sociali del Comune di Savona durante la prima giunta Berruti. Nel 2009 ha lasciato Palazzo Sisto per la segreteria generale del Comune di Finale Ligure.

A Savona, alla segreteria generale è tornata nel secondo mandato di Federico Berruti, succedendo a Vincenzo Filippini. Con l'arrivo del centrodestra della sindaca Ilaria Caprioglio il destino di Bacciu sembrava segnato dallo spoil system, che sarebbe stato a favore di Piero Araldo. Una parte della giunta la considerava troppo di sinistra, per fare sì che rimanesse in una posizione così importante per il Comune. Ma per Palazzo Sisto ci voleva una figura capace e in grado di trovare soluzioni valide ed efficaci, soprattutto in una situazione economica molto difficile per l'allora amministrazione. Caprioglio, riconoscendone la competenza e la professionalità - e andando anche contro una parte del centrodestra e della stessa giunta- l'ha confermata per tutto il mandato dandole piena fiducia e sostegno. Mandato nel quale la segretaria generale, con l'amministrazione, ha dovuto affrontare i tempi duri del Covid e del piano di riequilibrio del Comune.

Confermata poi dal sindaco Marco Russo, Bacciu avrebbe voluto accompagnare l'amministrazione fino alla fine del mandato, ma sarebbe arrivato il no del Ministero.