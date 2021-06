Soccorsi mobilitati ad Alassio per uno scontro frontale tra due moto in viale Hanbury. Il sinistro si è verificato intorno alle 17.30 e immediato è stato l'intervento sul posto da parte dei militi dell'emergenza sanitaria.

Fortunatamente i due conducenti dei mezzi coinvolti nell'impatto non hanno riportato gravi conseguenze: una ragazza è stata trasportata in codice verde al Santa Corona di Pietra Ligure, mentre l'altra persona ha rifiutato il trasporto in ospedale.