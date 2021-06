Finale, guasto all'acquedotto: chiusure tra Gorra e Perti

AGGIORNAMENTO

Il problema, nonostante l'impegno dei tecnici, non si è ancora risolto. Nella mattina di domani, 15 giugno, verrà emessa un'ordinanza di chiusura al transito veicolare di Via Valgelata (chiesa vecchia di Gorra) dalle 9 sino a fine lavori per individuare il guasto.

A causa di un guasto alle tubazioni dell'acquedotto, nel pomeriggio in parte del territorio comunale di Finale verrà sospesa l'erogazione dell'acqua.

In particolare, ad essere interessate dall'intervento la cui durata è ancora in dubbio, saranno i rioni di Gorra, Olle Inferiore, Perti (nell'area dal ristorante Bastian Contrario a monte verso Calice) e località Chiazzari.

Gli operai del Consorzio di Depurazione delle acque sono già al lavoro per ripristinare il prima possibile la piena funzionalità della rete