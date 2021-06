Nappi (MIU) contro Toti e Bassetti: "Denuncio chi ha propagandato 'più vaccinati, più liberi'"

"Qualche giorno fa il Presidente della Regione Liguria dott. Giovanni Toti, unitamente al professor Matteo Bassetti, promuovevano una comune iniziativa consistita nell’esposizione di uno striscione sulla facciata del Palazzo della regione Liguria, contenente la scritta 'Più vaccinati, più liberi' - si legge nel testo della denuncia querela - Si ritiene tale dicitura offensiva, nonché discriminatoria verso il pensiero di quei tanti cittadini che hanno paure e perplessità, per non dire che sono contrari verso la campagna vaccinale. Si ricorda che tra questi soggetti vi sono anche molti medici. Il rischio di tali forme di pubblicità è quello di creare un conflitto sociale tra quei cittadini favorevoli alla campagna vaccinale e che aderiranno alla stessa e quelli contrari che, evidentemente, non vi aderiranno. Si ricorda all’uopo che non vi è alcuna norma specifica che preveda l’obbligo vaccinale".