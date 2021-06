Riaperture concerti, Assomusica ha incontrato il sottosegretario Costa: "Confronto positivo e rassicurante"

Assomusica, l’Associazione degli Organizzatori e Produttori di Spettacoli di Musica dal Vivo, ha incontrato oggi il Sottosegretario al Ministero della Salute Andrea Costa sul tema fondamentale delle riaperture. Durante l’incontro Assomusica ha condiviso le principali esigenze del settore sul tema delle capienze degli eventi e sull’assoluta necessità di avere meno deroghe e più certezze regolatorie su tutto il territorio nazionale.

"Desidero ringraziare l’on. Sottosegretario per la disponibilità, l’attenzione e l’impegno a trovare delle soluzioni, nel più breve tempo possibile, circa le problematiche e i dati che abbiamo messo sul tavolo nelle scorse settimane" dichiara a margine dell’incontro il Presidente Vincenzo Spera.

"Il nostro auspicio è che nelle prossime riunioni in agenda tra Governo, CTS e Regioni si possano approfondire le criticità e le istanze che abbiamo sottoposto all’attenzione dei vertici istituzionali. La stagione estiva è già partita e senza alcune risposte, chiare e ragionevoli, la filiera degli spettacoli di musica dal vivo non sarà in grado di sostenere finanziariamente le attività culturali" conclude il presidente di Assomusica.