Albissola, partita la demolizione dell'ex fabbricato dei bagni Madonnetta: ruspa al lavoro

Nella giornata di ieri sono iniziati i lavori di demolizione dell'ex fabbricato dei bagni Madonnetta ad Albissola Marina particolarmente colpito dalla mareggiata del 2018.

Ruspe al lavoro quindi dopo che l'Autorità di Sistema Portuale aveva firmato lo scorso 4 giugno l'ordinanza di interdizione per 30 giorni dell’accesso alla spiaggia in prossimità delle sponde destra e sinistra di Rio Termine fino a che non verranno conclusi gli interventi di abbattimento della struttura e di allontanamento dei materiali di risulta.

"Come abbiamo già espresso agli enti ci auspichiamo che i lavori vengano fatti salvaguardando lo splendido arenile in sabbia della spiaggia e che, finalmente, al termine dei lavori, questo meraviglioso tratto di costa possa di nuovo tornare alla collettività. E speriamo che questo momento arrivi al più presto" dicono dal comitato Margonara Viva.

I gruppi a sostegno della Margonara insieme al Difensore Francesco Civico Lalla nelle settimane scorse avevano scritto una lettera ai comuni di Albissola e Savona e all'Autorità Portuale per richiedere nelle operazioni di demolizione, di salvaguardare l'arenile antistante, isolando i rifiuti stessi prodotti dall'attività in progetto, dalla spiaggia con misure gestionali/operative specifiche e/o con utilizzo di eventuali protezioni (teli o similari). Si chiede, al termine dei lavori, una verifica dello stato di pulizia dell'arenile al fine di escludere eventuale presenza di residui/ rifiuti che possano rappresentare eventualmente anche un rischio per gli avventori della spiaggia (residui di ferro arrugginito, chiodi etc)".

Auspicando inoltre che venga data la possibilità entro l'estate di accedere nuovamente al litorale.