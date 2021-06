Filt Cgil Savona: "Necessario portare il blocco dei licenziamenti dal 30 giugno al 31 ottobre"

"Siamo convinti che sia necessario, anche per il settore dei trasporti, portare il blocco dei licenziamenti dal 30 giugno al 31 ottobre. Non siamo ancora usciti dall'emergenza pandemica e tra l’altro il confronto sul tema della riforma degli ammortizzatori sociali è appena all'inizio" commenta in una nota la Filt Cgil Savona.

"L’allungamento ci permetterebbe di arrivare allo sblocco con tutele importanti per il mondo del lavoro - prosegue - Nel comparto dei trasporti, nella nostra provincia abbiamo avuto settori dove ancora oggi le aziende fanno uso di cassa Covid (comparto delle Crociere, alcuni terminalisti portuali, settore dell’autonoleggio) e lo sblocco immediato dei licenziamenti rischia di lasciare decine di lavoratori senza lavoro con tutte le sue conseguenze".

"Se effettivamente, ci sarà invece un principio di ripresa, anche i settori dei trasporti più colpiti avranno la possibilità di riprendere attività che durante la pandemia si erano completamente fermate - conclude - La Filt Cgil Savona sostiene quindi la battaglia che il nostro segretario Maurizio Landini sta portando avanti con le richieste al governo su Piano straordinario sull'occupazione, blocco dei licenziamenti fino ad ottobre, rispetto e rinnovo di tutti i contratti e lotta all'illegalità".