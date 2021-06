Tovo, giovedì 17 giugno chiuso al traffico il ponte di accesso a via Ferro da via G.B. Accame

"Giovedì 17 giugno, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, sarà vietato il transito sul ponte di accesso a via Ferro da via G.B. Accame per permettere alla ditta Ecogrid di effettuare i sondaggi in alveo propedeutici ai lavori relativi al riassetto fluviale del torrente Maremola. La ditta garantisce di limitare il più possibile i disagi". Ad annunciarlo, con un post sulla propria pagina Facebook, è il sindaco di Tovo San Giacomo Alessandro Oddo.

Nelle intenzioni dell'Amministrazione, l'intervento all'interno del corso d'acqua sarà finalizzato a limitare i rischi di esondazione nei momenti di piena evitando quindi preventivamente rischi per la sicurezza della popolazione. Il primo lotto di questa strategica opera pubblica è stato finanziato interamente dalla Regione Liguria con 100.000,00 euro e, in questa prima fase, gli interventi si concentreranno nella zona del Maremola compresa fra i due ponti della Bringhiera e all'altezza del ponte di ingresso a via Ferro.