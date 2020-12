Tovo, riassetto fluviale del torrente Maremola: sopralluogo del sindaco Oddo con i tecnici incaricati

"Questa mattina ho partecipato ad un sopralluogo con i tecnici incaricati dal Comune di Tovo San Giacomo per la messa in opera del primo lotto del progetto di riassetto fluviale del torrente Maremola che, nelle intenzioni dell'Amministrazione, dovrà intervenire per limitare i rischi di esondazione nei momenti di piena intervenendo quindi preventivamente e evitando rischi per la sicurezza della popolazione". Così Alessandro Oddo, sindaco di Tovo San Giacomo, con un post sulla propria pagina Facebook.