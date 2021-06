Carceri, Cassinelli-Bagnasco (FI): "Il ministro Cartabia riferisca su sovraffollamento, organico ridotto e sulla nuova struttura a Savona"

"La condizione penitenziaria in Italia è al limite della soglia di prima attenzione. La situazione in Liguria è particolarmente difficile per il sovraffollamento da un lato e l’organico ridotto dall’altra parte. Forza Italia chiede che il ministro Cartabia riferisca in Aula sulle azioni che il governo intende mettere in pratica per la rimodulazione dell’organico della Polizia Penitenziaria e delle figure professionali previste, la predisposizione di una norma che consenta al Distaccamento di Genova di avere ‘potere di firma’ per gli atti ordinari di ufficio, l’edificazione del nuovo carcere di Savona e l’apertura della R.E.M.S. di Calice al Cornoviglio".

Lo dichiarano i deputati di Forza Italia Roberto Cassinelli e Roberto Bagnasco, autori di una interrogazione al ministro alla Giustizia Marta Cartabia.