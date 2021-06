Ti stai trasferendo in Italia: ecco quali sono le cose principali da sapere riguardo il mondo degli appuntamenti

Ti stai trasferendo in Italia: quali sono le cose principali da sapere riguardo il mondo degli appuntamenti?

L’Italia, soprattutto dal punto di vista di chi viene da fuori, è la nazione del vino, del buon cibo, e dell’amore. Roma, Venezia, Firenze, sono solo alcune delle città famose per essere tra le più romantiche al mondo, ma come funziona la realtà degli appuntamenti qui? È davvero così romantico? E quali sono i consigli migliori e le strategie più semplici da poter seguire per non fare brutte figure?

I siti di incontri sono l’entrata per il mondo degli appuntamenti

Quando si arriva e non si conosce nessuno il modo migliore per avere appuntamenti è online. Anzi, sarebbe saggio iniziare a farlo ancora prima di trasferirsi. Non c’è da stupirsi che molti incontri in Italia avvengono su Internet, perché è più facile iniziare a chattare con persone nuove, trovare l'amore o stringere nuove amicizie. Dal web si può cominciare a chattare ancora prima di vedersi e si ha a che fare con persone con cui si hanno gusti, passioni e hobby in comune, oltre a poter chiacchierare in attesa di un appuntamento. In più grazie ai filtri si ha la possibilità di cercare il tipo di persone che ci piacerebbe diventasse il nostro partner, trovando più facilmente chi vorrebbe conoscere qualcuno che si è appena trasferito dall’estero, per esempio.

Preparati per il primo appuntamento: l’aperitivo è sempre una grande scelta

Veloce o lungo, informale ma elegante, leggero ma con vino, cocktail e stuzzichini, l’aperitivo soprattutto d’estate, è una delle abitudini preferite dagli italiani. Meglio ancora al mare, durante il tramonto o la sera a parlare di che spettacoli meravigliosi possa dare questo luogo. Grazie alla sua informalità l’aperitivo permette di avere discorsi leggeri, magari pianificando il dopo oppure decidere di aspettare qualche. Diventa, quindi, l’appuntamento perfetto, bilanciato in ogni modo.

Preparati: tutti sono sempre in ritardo

Di stereotipi sugli italiani ce ne sono tanti, e non ha senso affidarsi a questi pensando di poter conoscere tutti gli italiani in questo modo. Tuttavia, in Italia c’è un senso ampio del tempo. Cinque, dieci, o anche quindici minuti di ritardo non sono considerati anomali, anzi, fanno parte della normalità. Dopo un po’ ci farai l’abitudine, imparando anche tu ad arrivare in ritardo, ma nel modo giusto.

Offrire un passaggio a casa a qualcuno non significa necessariamente qualcosa

È piuttosto comune in Italia che non tutti guidino quando si esce per poter bere e sfruttare un autista prestabilito, oppure che quando si fa tardi la sera chi ha la macchina si offra di accompagnare a casa. Anche in un appuntamento è normale che chi guida accompagni a casa, indipendentemente da come proseguirà la serata.

Assicurati di apparire bene

L’Italia è famosa per la sua moda e le persone hanno spesso un senso estetico importante. A un appuntamento, ma anche durante la vita di tutti i giorni, non essere sciatto o poco curato. Faresti brutta figura e ti rovineresti la piazza.

Ricorda che qui i ruoli di genere ci sono

È normale che sia l’uomo a offrire la cena, senza aspettarsi niente in cambio, che sia lui a prendere la donna in macchina e che faccia la prima mossa per chiedere di uscire. Difficilmente incontrerai una ragazza che si dichiarerà per prima, quindi ricorda: per poter avere un appuntamento, devi chiederlo. Tuttavia questo non significa che le donne italiane manchino di indipendenza, anzi, ma la parte di seduzione e conquista è vissuta con una certa intensità.

L’Italia è un luogo molto magico, per chi impara a viverlo nel modo giusto.