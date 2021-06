Controllo del territorio, in riviera arriva il Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato

Sono da oggi "operativi" equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, specializzati nel controllo del territorio, che garantiranno l'intensificazione dell'attività di prevenzione a supporto del personale della Questura, e saranno impiegati in particolare nei comuni litoranei interessati da maggior afflusso di turisti, con interventi mirati e coordinati con le componenti territoriali.

L'utilizzo di equipaggi del RPC, che viene impiegato per la predisposizione di servizi straordinari di controllo del territorio, in previsione dell'avvio della stagione estiva che si apre, per il secondo anno consecutivo, con l'emergenza epidemiologica per Covid-19 in atto, con il piano vaccinazioni nazionale ancora in fase di completamento ed in un contesto di progressive "aperture" dopo una prolungata chiusura, è stato nei mesi scorsi richiesto dal Questore della Provincia di Savona Giannina Roatta al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Servizio Controllo del Territorio — che, nella predisposizione di un più generale piano nazionale di prevenzione, valutate le esigenze territoriali rappresentate, ne ha disposto l'impiego nella nostra provincia in alcuni periodi dell'estate.

Gli equipaggi saranno impiegati sia a supporto dell'attività dei poliziotti del Commissariato di P.S. di Alassio, sia in altri Comuni della riviera savonese e concorreranno anche ai controlli amministrativi svolti dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura. Affiancheranno le forze territoriali che sono già costantemente impegnate nell'attività di contrasto a fenomeni di illegalità e di criminalità diffusa.