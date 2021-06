Liguria in zona verde europea, Berrino: "Ottima notizia per tutto il comparto turistico"

“È un'ottima notizia per il settore turistico ligure e per tutto l'indotto ad esso collegato. Ennesimo passo avanti di ripartenza e di ritorno alla normalità grazie alla politica vaccinale alla nostra sanità", l'assessore al Turismo Gianni Berrino commenta così la notizia del passaggio della Liguria in zona verde europea nella mappa a colori dell’Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie).

"Questa classificazione permette non solo una maggiore libertà di movimento per tutti i cittadini liguri che desiderano spostarsi all'estero ma consente anche al turista proveniente da paesi Ue e Svizzera di poter rientrare a casa dalle nostre località senza alcuna restrizione".

"Inoltre questa nuova classificazione per la gioia dei nostri operatori - conclude Berrino - ci fa uscire dalla 'black list' ad esempio proprio del paese elvetico: gli svizzeri, infatti, rappresentano da sempre una fetta considerevole di turisti in Liguria".