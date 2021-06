Trio si presenta dalle abitazioni per raccogliere fondi a nome della Croce Rossa di Quiliano e Vado: è una truffa

"Ci hanno segnalato che ci sono tre persone, due uomini e una donna, visti su un panda bianco vecchia serie, che si presentano a nome della CRI per raccogliere delle oblazioni, previa telefonata con tanto di appuntamento".

A segnalare la truffa è la Croce Rossa dei comuni di Vado e Quiliano che ha voluto mettere in guardia tutti i cittadini.

"La Croce Rossa Italiana Comitato Vado Ligure e Quiliano non sta facendo raccolta fondi in questo momento. Non aprite. Sono truffatori. Chiamate i carabinieri".

Questo l'appello lanciato dalla pubblica assistenza dei due territori agli abitanti.