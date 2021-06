Savona 2021, ecco i primi nomi della lista "Andare oltre - con Aschei Sindaco"

Aveva promesso una squadra densa di "persone che vogliono fare qualcosa per la città", professionisti in grado di "mettere d'accordo tutti per avere una visione di insieme, proiettando Savona verso il futuro" (leggi QUI). A leggere i primi 15 nomi non ha tradito le promesse Luca Aschei, l'ex coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia che ha lanciato la sua candidatura sostenuto da una lista civica per concorrere alle prossime elezioni comunali di Savona. Ecco quindi i primi quindici nomi che rappresentano visioni politiche anche differenti tra loro, ma unite "per il bene della città" assicura Aschei. Antonella Fabbri (58 anni): ingegnere chimico per l'ambiente e la sicurezza, un figlio di 20 anni, studente al Campus di Savona. Libero professionista, si occupa di ambiente e sicurezza. Vicepresidente dell'Associazione Italiana Esperti Ambientali, riconosciuta dal MISE, portavoce e cofondatrice del Comitato Savona Porto Elettrico, nato per promuovere l'elettrificazione delle banchine. Lavora nel campo dei rifiuti e della depurazione acque reflue. Anche Presidente o membro di Organismi di Vigilanza (D.Lgs. 231/2001).

Maurizio Mazzieri (61 anni): consulente di direzione Aziendale già Amministratore Delegato di Toyota Material Handling Italia, ha maturato una vasta e significativa esperienza, ricoprendo ruoli direttivi in ambito Sales & Marketing, After Sales Service e Operations, in aziende multinazionali di alto livello nel settore dell’auotomotive e del machinery. Entrato a far parte di Toyota nel 2003 ne è diventato Managing Director nel 2006 sviluppando, oltre a quelle nell’ambito del Material Handling, competenze nell’ambito del Toyota Production System, del Toyota Way e del Lean Thinking & Manufacturing.

È presidente dell’associazione “Amici del Logimaster” presso l’Università degli Studi di Verona e collabora con la Bologna Business School. Appassionato di basket, collabora nello spettacolo marketing ad alti livelli.

Lucia Craviotto (45 anni): medico veterinario. Oltre alla libera professione nella clinica dei piccoli animali e alla consulenza si è dedicata per diverso tempo a progetti dì zooantropologia per la didattica, in particolare con bambini della scuola materna ed elementare, con lo scopo dei progetti di far conoscere ai bambini il mondo di cane e gatto e insegnare il corretto approccio basato sul gioco e sul rispetto.

"La città pet friendly che immagino - dice - dovrebbe partire proprio dalla educazione dei proprietari attraverso giornate informative gratuite e dall’insegnamento nelle scuole".

Vuole rivalorizzare le aree canine già esistenti ad esempio con semplici percorsi di agility o piscine per cani: "Inoltre vorrei che venisse creata una spiaggia libera per cani fruibile tutto l’anno".

Crede inoltre fermamente nella necessità da un lato di tutelare la sicurezza dei cani frequentatori di questi spazi e dall’altro di garantire l’osservanza delle norme igieniche da parte dei proprietari istituendo una figura di custode che potrebbe essere scelto tra soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza o soggetti diversamente abili.

Pensa che debba essere completamente rivista la gestione degli animali selvatici: "Troppo spesso capita di imbattersi in un animale ferito o in difficoltà e non sapere a chi rivolgersi. A noi liberi professionisti è fatto divieto di occuparci di questi animali ma non esiste una procedura standard; di solito si assiste a continui rimpalli tra vigli, guardie forestali, guardie Zoofile ecc. e non sempre va a finire bene per il povero animale".

Diego Minuto: 59 anni, geologo con esperienza di consulente geotecnico in molti paesi come Francia, Spagna, Danimarca, Brasile, Canada, Tajikistan e Svezia. Maggiori esperienze in infrastrutture, opere stradali e ferroviarie, dighe, gallerie. Sposato, un figlio di 21 anni.

Raul Zancan: 57 anni, Service Manager nel settore dell'informatica per una multinazionale tedesca ed esperienza trentennale nel ramo.

Roberto Razzoli: 60 anni, sposato, un figlio. Laureato in Ingegneria Meccanica. Attualmente Professore nel settore Disegno e Metodi dell'Ingegneria Industriale presso il Dipartimento DIME dell'Università degli Studi di Genova

Sandra Alluto (58 anni): laureata in Lingue e Letterature Straniere, segretaria in poliambulatori medici, sposata, una figlia, un cane e un gatto. Ha ereditato dal padre Renato, medico, l'amore per la sua città e per i suoi abitanti volendo dare a tutti le opportunità per migliorare la qualità delle loro vite.

Paolo Vaccaro (58 anni): da 35 anni a Savona ha studio di massoterapia kinesiologia reflessologia si occupa di medicina tradizionale cinese e thailandese, ha lavorato per 21 anni con la grande Rari Nantes e con molte associazioni sportive per aiutare gli sportivi a raggiungere i loro obiettivi.

Carlo Astengo (54 anni): commercialista e imprenditore.

Davide Piazza (46 anni): lavora come freelance nell'ambito della grafica e dell'elaborazione di immagini al computer. Ha frequentato la facoltà di Economia e Commercio di Genova e l'Accademia di Belle Arti di Cuneo. É appassionato di musica rock, cinema, fotografia, letteratura e architettura.

Francesco Siccardi (62 anni): medico chirurgo esperto in omeopatia, sportivo e appassionato praticante di canoa polinesiana e ciclismo da corsa, è anche amante della fotografia. Al suo attivo la scrittura come co-autore del libro "Ho fatto un figlio con un omeopata".

Marco Marras Casu, conosciuto anche come Penelope Please Miss Drag Queen Italia Special Edition 2020: artista, performer, drag queen. Nasce come tecnico teatrale specializzato con esperienze lavorative in tutta Italia sia nell'opera che nella prosa. Da 25 anni è passato dal lavoro dietro le quinte alle arti performative "en travesti" su vari fronti: dal palco teatrale, alle performance di arte moderna, dalla video arte al mondo della musica, alle produzioni cinematografiche d'essay . Personaggio trasversale, attraversa diverse esperienze dallo speakeraggio radiofonico, ai videoclip musicali come performer, cantante rock e di pianobar, truccatore e costumista, dalla presentazione di eventi e festival musicali (Balla coi Cinghiali-Poppy Contest) alla militanza locale soprattutto in movimenti fluid-gender-femminista. Sensibile alle disparità di genere nel sociale non solo legate alle tematiche LGBTQI, ma soprattutto dell'esigenza primaria dell'emancipazione della donna vittima della cultura dominante del patriarcato .

Gabriele Scarponi (37 anni): laureato in scienze della comunicazione dopo maturità classica, artigiano e commerciante albisolese di tradizione di famiglia da 3 generazioni, con decennale esperienza all'estero: un vagamondo innamorato della Liguria Salvatore Salvai (57 anni): laureato in Scienze della Comunicazione. Agente di Commercio ed esperto nel campo dell'energia da 30 anni. Imprenditore turistico e Guida Ambientale Escursionistica con la passione per l'agricoltura biologica. Padre di due figli