Savona, il 1 luglio ‘Viaggio nell’Innovazione fra Italia e Israele’ a Palazzo Nervi

Si terrà il 1 luglio a Savona, presso la Sala consiliare Nassiriya di Palazzo Nervi , il ‘Viaggio nell’innovazione fra Italia e Israele’, evento dedicato all'innovazione tecnologica in ambito bio e med tech e blue economy con esperienze italiane e israeliane.

In tale occasione verranno presentate startup italiane e israeliane e spin off universitari di eccellenza.

L’evento, patrocinato da Ambasciata di Israele in Italia, Provincia di Savona, Unione industriali Savona e Università degli Studi di Genova, si avvale della collaborazione della dott. ssa Cristina Biasizzo di Bio4Dreams, importante business nursery italiana.

L’incontro rinnova il legame fra la nostra Regione e le sue eccellenze con lo Stato di Israele, in un percorso di cooperazione e vicinanza sempre più stretto e di grande opportunità. Rappresenterà anche una vetrina per spin off universitari e uno strumento di reciproca conoscenza e collaborazione aziendale e universitaria fra i due Paesi.

“Abbiamo eccellenze incredibili nelle nostre università, giovani geniali e abbiamo voluto dar loro voce – commenta Cristina Franco, presidente dell’Associazione Italia Israele di Savona - Così come abbiamo voluto coinvolgere le aziende israeliane, attraverso il prezioso contributo del Dipartimento economico dell'Ambasciata di Israele in Italia, perché Israele rappresenta un'avanguardia e un faro nel mondo dell'innovazione tecnologica a 360 gradi”, conclude il presidente.