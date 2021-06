Alassio: il 30 giugno Franco Fasano presenta "Io amo", un libro, uno show, la storia della musica italiana degli ultimi quarant'anni

Si legge d'un fiato nel rincorrersi di aneddoti e ricordi che insieme disegnano non solo la storia di Franco Fasano, ma anche quella della musica italiana degli ultimi quarant'anni.

Franco Fasano alassino doc, da tempo stabilmente trasferito nella Capitale, non ha dimenticato certo le origini e anzi sta preparando per la sua Alassio proprio un bel regalo.

Nell'ambito del Festival della Cultura di Alassio, il suo "IO AMO – Dal Muretto di Alassio al Festival di Sanremo. Dallo Zecchino d’Oro alle sigle per i cartoni animati… E non solo!" Il libro scritto a quattro mani con Massimiliano Beneggi sarà presentato in anteprima assoluta proprio nella Città del Muretto, mercoledì 30 giugno alle ore 21,15 in Piazza Partigiani.

"Non sarà una presentazione tradizionale - specifica subito lo stesso Fasano - cercheremo di interagire col pubblico, ci saranno ospiti, contributi video, testimonianze e chissà quali sorprese con l'obbiettivo di coinvolgere alcuni “indigeni” citati nel libro e sentire anche la loro reazione".

Non mancherà la musica e l’allegria in una serata emozionante che, sotto l’esperta regia di Marco Dottore della Eccoci Eventi, saprà divertire e commuovere proprio come le canzoni di Fasano.

Indimenticabili successi come Io amo, Mi manchi, Ti lascerò, Regalami un sorriso... Ma anche molte legate al mondo dell’infanzia come Il Katalicammello, Calimero o Goccia dopo Goccia; saranno tutte raccontate dal loro autore, che nella cittadina dov’è è cresciuto ritroverà amici e insegnanti degli esordi, da quel primo Sanremo ad oggi.

Presente anche chi ha convinto Fasano a scrivere di se stesso: Massimiliano Beneggi, esperto e critico di teatro e musica italiana, che unisce la passione per lo spettacolo a quella per la filosofia, trovando spesso, come dimostrerà sul palco alassino, unioni meravigliose tra pensiero, azione e arte.

"Il libro uscirà in autunno - spiega Marco Sacco, editore e ideatore del progetto che con la sua casa editrice D'Idee stamperà un numero di copie in anteprima, numerato per quest'occasione e per il pubblico presente". Durante la serata, infatti, è prevista, a cura di Bookstop, la vendita delle primissime copie che potranno poi essere autografate dall'autore.