Andora, Simona Aicardi si candida con Mauro Demichelis

Simona Aicardi annuncia il suo sostegno a Mauro Demichelis e la sua candidatura nella lista Demichelis Sindaco.

"Sono pronta a dare il mio appoggio a Mauro Demichelis e candidarmi nella lista AndoraPiu’ Demichelis Sindaco - dichiara la Aicardi Assistente amministrativo presso USR Liguria, Ambito di Imperia - Il mio obiettivo è sostenere attivamente un progetto, quello di Mauro Demichelis, che mi ha da subito incuriosita e interessata".

"A quelli che mi chiedono perché mi sono candidata rispondo: mi piace pensare di essere utile e dare il mio contributo per migliorare il territorio di cui mi sono innamorata 24 anni fa. Non grandi opere, non grandi battaglie, ma piccole vittorie, questo sarà il mio motto e per questo voglio lavorare e per questo ho detto 'Si!'", conclude la Aicardi.