Luigi Tezel presenta i candidati della sua lista “Garlenda per tutti”

Si è tenuta ieri sera (domenica 5 maggio) la presentazione pubblica della Lista “Scelta Civica Garlenda per tutti”. Oltre alla presentazione della squadra, i candidati hanno esposto alcuni argomenti del programma elettorale secondo le proprie inclinazioni professionali o personali.

“Subito è balzato agli occhi come per una volta non si sia dovuto porre il problema delle famose “quote Rosa”, perché la lista è in predominanza femminile: sono solo quattro gli uomini – afferma il candidato sindaco Luigi Tezel-. La lista è nata dal basso, sono tutte persone normali, che non hanno influenze politiche o padrini esterni che vogliono mantenere le redini dell’Amministrazione senza passare dalle urne e dal volere popolare”.

“Il programma è frutto della campagna di ascolto delle associazioni cittadine avvenuta presso il point e dai suggerimenti pervenuti dai cittadini con le cartoline inviate a domicilio e in forma anonima e fatte pervenire al point – continua -. L’ascolto, secondo noi, è il motore del cambiamento. Abbiamo bisogno di un’Amministrazione per tuti i cittadini di Garlenda, non a caso abbiamo scelto il nome della Lista ‘Garlenda per tutti’ e non solo per pochi fortunati che conoscono qualche amministratore. Il nostro simbolo riporta poi l’inizio e la fine di Garlenda, delle sue principali eccellenze: il Fiat Club 500 e il Golf all’interno dei quali c’è una Garlenda che necessita un radicale cambiamento”.

Il candidato sindaco Luigi Tezel passa poi a spiegare i punti focali da cui è scaturito il programma di “Garlenda per tutti” e il “motore” del cambiamento che propone con i suoi candidati. “Ci siamo concentrati sull’esposizione del nostro programma per il futuro di Garlenda; un programma di cambiamento rispetto alla ventennale esperienza amministrativa del governo di ‘Collaborazione e progresso’, ormai alla guida del paese in modo ininterrotto in una sorta di staffetta di nastica tra i vari sindaci come sta accadendo anche in questa tornata elettorale. Oltre vent’anni di amministrazione sta diventando una monarchia senza stimoli nuovi per il paese. Questa continuità – spiega Tezel - sta producendo uno svilimento turistico, economico, commerciale e il degrado dalla raccolta dei rifiuti alla pulizia delle strade passando per il verde pubblico sono testimonianza dell’assoluta mancanza di cura per il paese”.

“Può immaginare il futuro di Garlenda chi la amministra da vent’anni, con molte promesse e pochi risultati concreti, se non lavori pubblici finanziati al 90% da risorse di altri enti come Regione o PNRR. Si sono inseguiti i soldi dimenticando la progettualità e un insieme di opere che non siano fini a sé stesse ma incastrate in una visione generale di paese. Noi vogliamo voltare pagina, perché temiamo che proseguendo questo modo di amministrare stia portando indietro il paese anziché in avanti. Retrocedere vuol dire perdere servizi per i cittadini e per l’economia già fragile del paese. Il programma tocca tutti i temi della vita del paese”, conclude Luigi Tezel.

I candidati consiglieri che accompagnano Luigi Tezel in questa avventura sono:

1) Riccardo Benetti, presidente provinciale della Leida, associazione operante negli amici a quattro zampe, imprenditore; 2) Sonia Corbezzoli, laureata con massimi voti all’università Sacro Cuore di Milano in scienze turistiche e del marketing turistico, dipendete di una azienda di organizzazione di eventi per turistici e culturali; 3) Valerio Favi, funzionario ASL in pensione, persona concreta, nonno inserito nel volontariato che ama dedicarsi all’impegno civico; 4) Eloisa Gerini, commessa in un importate store della zona amante della natura e dell’ambiente; 5) Manuela Iona, abitante nel comprensorio del Golf, psicologa e psicoterapeuta, presidente associazione “Il Canto della Terra” per malati oncologici e familiari con sede a Finale Ligure e operante nel ponente savonese; 6) Mihaela Ortansa Leca, imprenditrice nel settore della sicurezza. 7) Biancaneve Locanetto, insegnante in pensione, scrittrice di libri, unica nel ponente ligure ad incidere il vetro, catechista e volontaria nell’ambito delle iniziative della parrocchia. 8) Cosimo Palombella, operatore di logistica 9) Anna Maria Riccio, addetta al ricevimento in un importante hotel di lusso si Alassio, conosce 5 lingue, mamma, organizzatrice di viaggi di turismo e specialmente figlia di genitori che cura amabilmente. 10) Enza Scolieri, mamma di tre figli, quindi conoscitrice dei problemi delle famiglie con figli in età scolare, responsabile di struttura di commerciale.

A guidare il gruppo civico Luigi Tezel, 46 anni, geometra, studente di scienze politiche, già assessore e consigliere comunale a Laigueglia con vent’anni lavorativi come funzionario del Comune di Alassio fino a ricoprire l’incarico di dirigente vicario del Settore Tecnico; direttore tecnico di azienda pubblica multiservizi, iscritto all’albo camerale degli esperti e periti in campo di urbanistica e lavori pubblici, project manager di opere pubbliche, insegnante di laboratori tecnici negli istituti superiori tecnici, e docente per diverse aziende di formazione del personale in ambito di sicurezza e materie tecniche. Attualmente è dipendente, con importati ruoli strategici, in una azienda di livello nazionale della pubblicità stradale e di arredo urbano. Impegnato in associazioni di volontariato sociale.

Articolato il programma di campagna elettorale della lista, che farà incontri nelle frazioni e nei quartieri del paese per illustrare tutti i punti che lo compongono.