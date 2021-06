Savona, il sindaco propone l'encomio della città allo storico direttore del teatro Chiabrera Roberto Bosi

Conferimento di un encomio della città a Roberto Bosi, storico direttore del teatro Chiabrera di Savona che andato in pensione nel giugno 2020 ha continuato a mantenere l'incarico gratuitamente.

Il sindaco Ilaria Caprioglio ha proposto l'onorificenza quindi alla persona che dal 1983, sostituendo Renzo Aiolfi, ha guidato il teatro savonese.

"Tale collaborazione è stata non solo preziosa ma indispensabile, in ragione dei ritardi subiti dalla procedura di assunzione del nuovo Direttore, prevista nel piano assunzioni 2020, e che il Servizio Risorse Umane conta di poter riavviare alla luce delle recenti disposizioni governative Covid 19 per lo svolgimento di concorsi pubblici - viene specificato nella proposta di encomio - Il dottor Roberto Bosi, ha fatto crescere il prestigio del Teatro Civico, secondo per importanza ed entità della programmazione solo ai teatri genovesi, garantendo grande successo di pubblico in tutti i segmenti della programmazione, dalla prosa, alla musica, alle rappresentazioni per i ragazzi".

"Il dottor Bosi ha avuto l'indiscutibile merito di aver mantenuto alti i risultati delle stagioni che si sono succedute, anche negli ultimi anni quando sono stati necessari significativi tagli di bilancio, grazie alle proprie indubbie competenze tecniche, culturali e gestionali, che hanno portato a Savona i più importanti artisti nazionali ed internazionali. Ha dimostrato profondo impegno, introducendo nella programmazione teatrale una stagione in abbonamento per le scuole, di notevole impatto sociale: pressoché un unicum nel panorama nazionale" prosegue.

"Ravviso gli elementi per il conferimento della benemerenza dell'Encomio della Città di Savona al dottor Roberto Bosi, per l'alto livello dell'apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza sociale conseguente al generoso impegno e alla professionalità esercitati" ha concluso il sindaco.

Intanto dopo essere stato approvato l'elenco degli ammessi, 53 ed uno con riserva, ed esclusi, sei, (per carenza di uno o più requisiti previsti dal bando di concorso) per la copertura del posto a tempo indeterminato come direttore del teatro spazio al bando quindi che come prossimo passaggio vedrà i candidati sottoporsi in presenza ad una prova scritta della durata massima di un'ora e una prova orale.