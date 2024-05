Depurazione ad Albenga, prosegue l'iter per il collettamento di Vadino

Ieri mattina, giovedì 2 maggio, il comune di Albenga ha coordinato il trasferimento ad APS della strada per arrivare al depuratore di Vadino e di parte del terreno adiacente alla stessa, in questo modo si potrà dare il via al cantiere per il collettamento alla depurazione della sponda destra del Centa.

Entro questo mese, inoltre, sarà completata la procedura di gara per l’individuazione della ditta che eseguirà l’intervento. L’opera sarà cantierata e i lavori, finanziato con fondi PNRR così come determinato da D.M. del 9 agosto 2023 n.262, inizieranno verosimilmente ad ottobre.

Su tutto il percorso sul quale è prevista la lavorazione (in particolare via Michelangelo, via Piave e via al Molino) è previsto il completo ripristino del manto stradale.