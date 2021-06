Caos viabilità sul Santa Brigida a Celle, il Pd locale: "Riapertura traffico leggero sia prioritaria"

“La situazione caotica del traffico fra Celle e Varazze è divenuta insostenibile. La precaria mobilità autostradale unita al cantiere fermo del rio Santa Brigida crea una criticità tale da compromettere la sicurezza dei residenti e porre un forte ostacolo all'economia del territorio, rischiando di allontanare un turismo già fortemente penalizzato dalla pandemia”.

Lo afferma in una nota il circolo del Pd di Celle, Stella e Varazze che poi aggiunge di costenere “con forza l'interrogazione presentata in Regione dal consigliere Pd Arboscello” chiedendo che “la questione della riapertura al traffico leggero dell'Aurelia a Celle sia prioritaria sul tavolo regionale per una rapida risoluzione che ci liberi dall'inerzia soffocante con cui è stato fino ad ora gestito il problema a livello locale”.