Finale, "sosta selvaggia" sull'Aurelia: multe e rimozioni al porto e alla Baia dei Saraceni (FOTO)

Per i meno sfortunati si è trattato soltanto di una multa. A chi ha ecceduto di qualche centimetro di troppo in più è invece toccata la rimozione forzata.

Sono state diverse le automobili parcheggiate a bordo strada sul tratto di Aurelia nei pressi del porto di Finale e della Baia dei Saraceni che gli agenti della Polizia locale hanno provveduto a sanzionare per la "sosta selvaggia", tornata di moda in questo primo fine settimana d'estate.

I veicoli, parcheggiati invadendo buona parte della carreggiata, in alcuni casi oltre a ostruire il passaggio delle macchine creavano difficoltà anche ai pedoni.

Non una novità, come assicura il comandante della Polizia locale Eugenio Minuto, ma una situazione come non si vedeva da tempo: "Siamo dovuti intervenire con decisione perché questi mezzi creavano disagi importanti alla circolazione".