Loano, Nappi (MIU) critica l'ordinanza anti "mala movida": "Non serve, limitando l'asporto si crea un danno economico alle attività commerciali"

"Se c'è da sbagliare, il sindaco Pignocca sa come farlo: come al solito tra due possibilità, quella giusta e quella sbagliata, fa sempre quella sbagliata".

Francesco Nappi, presidente nazionale del Movimento Italia Unita che ha annunciato la propria candidatura alle prossime elezioni comunali di Loano, critica aspramente l'ordinanza, promulgata dal primo cittadino loanese, che disciplina in maniera più precisa la vendita e il consumo di alcolici e superalcolici sul territorio della città dei Doria (stop alla vendita di alcolici dalle 2 alle 6. E dalle 22 niente asporto in vetro e metalli sulle aree pubbliche).

"Questa ordinanza non serve, in primis perché abbiamo le forze dell'ordine che possono pattugliare - prosegue Nappi - soprattutto per quanto riguarda la Polizia Locale. Inoltre non è così che si debella la 'mala movida' estiva: se i giovani vanno al supermercato di pomeriggio e si comprano gli alcolici, di notte poi possono berli. Non è la vendita serale il problema e limitando l'asporto si crea un danno economico alle attività commerciali. Come al solito il sindaco Pignocca non ne azzecca una, per fortuna che si va verso la conclusione dei suoi due mandati".