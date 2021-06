Albenga, domani (30 giugno) lavaggio cassonetti rifiuti in tutte le frazioni

Domani lavaggio dei cassonetti dei rifiuti in tutte le Frazioni di Albenga ad opera della SAT. Tali interventi si ripeteranno a cadenza regolare in tutta la città e con maggiore frequenza durante la stagione estiva.

Afferma l’assessore all’Ambiente Gianni Pollio: "La pulizia dei cassonetti dei rifiuti, specialmente quelli relativi alla frazione umida, è particolarmente importante nella stagione estiva al fine di garantire l’igiene ed evitare i cattivi odori. Ringrazio la SAT per il servizio ed invito ancora una volta i cittadini a comportarsi secondo le regole del vivere civile, effettuare la raccolta differenziata correttamente e non abbandonare i rifiuti per strada. Solo così potremo avere una città pulita".

Con l’occasione si ricorda che è sempre attivo il centro di raccolta comunale di Albenga nell'ex Caserma Aldo Turinetto, strada statale 58,2 dove è possibile recarsi anche solo per richiedere informazioni ed avere delucidazioni o rivolgersi al Numero verde SAT 800.966.156.

L’amministrazione ricorda altresì che è possibile ritirare le chiavi per accedere alle campane presso l’ufficio sito al piano terra del Palazzo Ester Siccardi in viale Martiri della Libertà, 1. Lo sportello sarà aperto secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30.

