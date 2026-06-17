Agenti di commercio, scatta la “verifica dinamica” del REA: rischio cancellazione senza adempimento

C’è un nuovo obbligo normativo a cui gli agenti di commercio sono chiamati a rispondere, pena la cancellazione dal registro R.E.A.- Repertorio Economico Amministrativo.

La Camera di Commercio ha infatti avviato una verifica periodica (o revisione dinamica) per gli agenti e rappresentanti di commercio: si tratta di un controllo che viene eseguito ogni 5 anni per accertare che i professionisti mantengano i requisiti morali, professionali e l'assenza di incompatibilità (per esempio lavoro dipendente full-time) previsti dalla legge.

In questi giorni gli agenti di commercio stanno ricevendo una comunicazione via posta elettronica pec o con raccomandata e hanno 30 giorni per rispondere alla richiesta, compilando una procedura informatica con l’apposito modello di autocertificazione da trasmettere in modo telematico al Registro delle imprese della Camera di Commercio Riviere di Liguria.

La mancata presentazione della pratica telematica – Comunicazione unica verifica dinamica requisiti – entro i 30 giorni dal ricevimento della pec o della raccomandata, comporta l’inibizione alla continuazione dell’attività con contestuale annotazione nella posizione R.E.A. del Repertorio Economico Amministrativo.

Confcommercio Savona è a disposizione degli associati e non, per supportare gli agenti di commercio nell’adempiere alla pratica: è possibile prendere contatti con Ascomservizi (settore contabilità) in modo da adempiere all’obbligo di legge.