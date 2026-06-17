A Savona Vittorio Agnoletto presenta “L’industria della Salute”: un confronto sul futuro della sanità pubblica

Perché invitare Vittorio Agnoletto a Savona per presentare il suo nuovo libro “L’industria della Salute”? La risposta arriva da Medicina Democratica di Savona, che promuove l'iniziativa con l'obiettivo di aprire una riflessione pubblica sul progressivo indebolimento del Servizio Sanitario Nazionale. L'appuntamento è in via Crispi 14 гosso, lunedì 22 giugno ore 17,30.

Secondo gli organizzatori, comprendere le trasformazioni che stanno interessando il sistema sanitario italiano è oggi indispensabile. Il Servizio Sanitario Nazionale, istituito con la Legge 833 del 1978 e fondato sul principio dell'accesso universale alle cure sancito dall'articolo 32 della Costituzione, rappresenta uno dei pilastri dello Stato sociale. Tuttavia, negli ultimi decenni, questo modello sarebbe stato progressivamente ridimensionato a vantaggio della sanità privata.

Le criticità sono sotto gli occhi di tutti: liste d'attesa spesso ben oltre i tempi previsti, carenza di medici di famiglia e di specialisti, insufficienza di personale sanitario nelle strutture pubbliche, chiusura di pronto soccorso territoriali e, in alcuni casi, di interi ospedali. A ciò si aggiunge la crescente privatizzazione delle strutture residenziali per anziani e la diffusione di forme di assicurazione sanitaria privata all'interno dei contratti di lavoro.

Per Medicina Democratica questi fenomeni non rappresentano episodi isolati, ma segnali di un cambiamento strutturale che rischia di compromettere il diritto universale alla salute. Da qui la necessità di rilanciare una battaglia culturale e politica per recuperare i valori e i principi che hanno ispirato la riforma sanitaria del 1978.

Nel suo ultimo libro, Vittorio Agnoletto analizza e documenta nel dettaglio questo processo, mettendone in luce le cause e le conseguenze. Medico, attivista e divulgatore, Agnoletto è considerato dagli organizzatori una delle voci più autorevoli per affrontare questi temi e renderli accessibili a un pubblico ampio.

L'incontro sarà arricchito dal dialogo con l'avvocata Rita Lasagna, fondatrice del portale avvocatosalute.it e autrice dell'ebook gratuito “Diritto alla salute”. Il confronto offrirà l'occasione per approfondire non solo gli aspetti sanitari, ma anche quelli giuridici e sociali legati alla tutela del diritto alla cura.

L'appuntamento si propone dunque come un momento di informazione e confronto aperto alla cittadinanza, per discutere del presente e del futuro della sanità pubblica italiana.