Alassio, Gli agapanti illuminano Villa della Pergola con la collezione più importante in Europa.

Ai Giardini di Villa della Pergola si è risvegliata rigogliosa la collezione di agapanti più importante in Europa. Oltre 500 varietà e migliaia di esemplari trasformano il Giardino con una scenografia unica, rendendo Alassio la Capitale Europea degli Agapanti.

In un trionfo di colori e profumi, migliaia di agapanti avvolgono il visitatore lungo il percorso, creando atmosfere suggestive e indimenticabili in un palcoscenico naturale senza pari in Italia: già vincitore del titolo di Parco più Bello d'Italia e, dallo scorso anno, Partner Garden della Royal Horticultural Society.

LA COLLEZIONE DI AGAPANTI PIÙ IMPORTANTE IN EUROPA

I Giardini ospitano una collezione unica in Europa: migliaia di esemplari che trasformano il paesaggio con sfumature di blu, bianco e viola. Oltre 500 varietà, tutte certificate dalla SOI, la Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana.

Gli agapanti furono introdotti a Villa della Pergola dai primi proprietari inglesi alla fine dell'Ottocento, quando erano ancora conosciuti come Gigli del Nilo, nome che cambiò solo nel 1905, quando il Congresso Botanico della Nomenclatura di Vienna attribuì loro il nome che usiamo oggi.

La collezione attuale è stata creata ex novo dal paesaggista Paolo Pejrone - allievo di Russell Page - durante il restauro dei Giardini avviato nel 2006, con l'idea di evocare attraverso questo fiore le onde del mare della Riviera Ligure su cui il parco si affaccia.

TORNA LA AGAPANTHUS EXPERIENCE. MASTERCLASS TRA BOTANICA E BELLEZZA

Ogni giovedì e venerdì fino al 24 luglio, alle ore 17.00, i Giardini propongono, oltre alle visite guidate con focus sulla prestigiosa collezione, un'esperienza ancora più immersiva: la Agapanthus Experience. Un'opportunità rara per scoprire da vicino uno dei fiori simbolo di Villa della Pergola, nel cuore di uno dei giardini più affascinanti del panorama botanico europeo.

La visita guidata conduce i partecipanti nelle aree del Giardino in cui l'Agapanthus è protagonista, per osservare da vicino alcune delle oltre 500 varietà e comprenderne caratteristiche, portamento e stagionalità.

Segue la Masterclass nella storica Cappella della Madonna del Vento, ambiente raccolto e suggestivo adiacente al Giardino. Si esplorano le parti della pianta, si raccontano curiosità e storie, e i partecipanti assistono a una dimostrazione pratica di taglio del rizoma per la moltiplicazione e la corretta propagazione della pianta.

La durata della Masterclass è di circa un'ora e mezza.

I posti sono limitati: la prenotazione è fortemente consigliata.

L’AGAPANTO

Il nome stesso racconta questo fiore: agapanto deriva dal greco Agape (amore) e Anthos (fiore) — il "fiore dell'amore". Infinite le sfumature nella piena fioritura: dall'azzurro in tutte le sue tonalità al celeste, al blu, fino al bianco e al lilla, con pennellate di viola.

L'agapanto ha affascinato nel tempo numerosi artisti. Monet ne era custode nel suo giardino di Giverny; Chagall lo volle protagonista della sua residenza in Provenza per celebrare ogni anno il proprio compleanno con la fioritura del "re dei fiori azzurri". Il poeta greco Premio Nobel George Seferis gli dedicò un'intera opera

20 ANNI DAL SALVATAGGIO DI UNA STORIA LIGURE E INGLESE, SIMBOLO DI RESISTENZA E DI RESILIENZA DELLA NATURA

Villa della Pergola e i suoi Giardini sono oggi il simbolo di un impegno concreto nella conservazione del patrimonio storico e paesaggistico del Ponente Ligure, riconosciuti come un modello di tutela e valorizzazione del territorio, citati sempre più spesso come esempio di buona pratica nella conservazione del patrimonio culturale italiano, in conferenze, pubblicazioni e dibattiti a livello nazionale.

La loro esistenza è legata al gesto visionario e di amore di Silvia e Antonio Ricci che, vent'anni fa, salvarono il complesso da un potenziale progetto di speculazione edilizia, preservando un patrimonio unico che altrimenti sarebbe andato perduto.

Villa della Pergola e i suoi Giardini affondano le proprie radici nella storia del Ponente Ligure e sono il simbolo di un impegno profondo verso la conservazione e la valorizzazione culturale, oltre che una delle eccellenze della Liguria e una meta riconosciuta a livello internazionale.

Un viaggio ventennale che ha trovato conferma anche dal riconoscimento della Royal Horticultural Society, la più prestigiosa istituzione orticola al mondo, che ha inserito i Giardini di Villa della Pergola tra i propri Partner Garden.

I biglietti per le visite guidate e per la Masterclass sono acquistabili sul sito web dove si possono trovare tutte le informazioni necessarie: giardinidivilladellapergola.com.