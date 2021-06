Laigueglia, stop fumo sulle spiagge: dall'1 luglio scatta il divieto

Dal 1 Luglio al 30 settembre su tutte le spiagge di Laigueglia sarà vietato fumare. Lo stabilisce un’ordinanza emessa dal sindaco del borgo marinaro Roberto Sasso Del Verme. La misura riguarda anche i lidi affidati in gestione dal Comune e le aree all’aperto di pertinenza delle strutture a servizio della balneazione, ricadenti nel territorio comunale. La stessa ordinanza stabilisce il divieto di gettare i rifiuti prodotti dal fumo in spiaggia e in acqua.

Afferma il sindaco Roberto Sasso Del Verme: “Il Comune di Laigueglia intende perseguire con diverse attività di carattere istituzionale e di sensibilizzazione la diffusione di buone pratiche a tutela della salute pubblica anche con riferimento alla lotta contro il tabagismo e la prevenzione delle malattie che da tale fenomeno conseguono".

"Abbiamo ininterrottamente intrapreso percorsi di crescita ecosostenibile e una particolare cura per i profili ambientali della balneazione - spiega il sindaco - Intendiamo contrastare i comportamenti degenerativi conseguenti al fumo di sigarette che ledono il diritto di ogni cittadino a godere del benessere offerto dal vivere e soggiornare in un habitat dotato di alto decoro igienico ed estetico dei luoghi"

"Risulta innegabile infatti che, oltre agli aspetti legati alla salute di ogni cittadino, la dispersione sugli arenili dei mozziconi di sigaretta viene percepito come un evidente sintomo di degrado del tessuto ambientale e urbano” conclude il primo cittadino.