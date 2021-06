Borgio, una discussione e poi l'aggressione alle spalle: indagini dei carabinieri

Una discussione, sfociata in un ferimento con un corpo contundente. È quanto successo attorno alla mezzanotte a Borgio Verezzi, in via Matteotti. Protagonisti dell'episodio due cittadini italiani: a riportare la peggio una donna (classe '94), che aveva appena concluso il proprio turno di lavoro in un locale della zona, colpita alle spalle da un conoscente (un uomo di circa 50 anni) con il quale aveva appena discusso.