Futuro Santa Corona, Rozzi (FdI): "Serve iniziativa forte e collettiva"

"Si è discusso questa sera in Consiglio comunale a Pietra Ligure, su proposta del consigliere Carrara, del destino dell’ospedale Santa Corona, alla luce dei fondi di stanziamento annunciati nei mesi scorsi da Regione Liguria". Cosi commenta in una nota Silvia Rozzi, capogruppo di Fratelli d'Italia.

"La mozione chiedeva di coinvolgere tutti i sindaci del ponente ligure in un consiglio intercomunale allargato, invitando il presidente Toti a relazionare in merito. Con mio grande stupore il sindaco De Vincenzi e il delegato alla sanità Liscio si sono dichiarati contrari a coinvolgere i primi cittadini delle due province, Imperia e Savona".

"Ho provato in ogni modo a spiegare l’importanza di ampliare la discussione all’intero territorio cui il Santa Corona rende quotidianamente i propri servizi, che va da Ventimiglia a Varazze. Limitare la partecipazione ai sindaci del comprensorio, anche si estendesse tra finalese e albenganese, vorrebbe dire legittimare, perseverando nell’errore, una visione ottusa e campanilistica della sanità ospedaliera".

"Questo diniego dell’amministrazione non si spiega. Le motivazioni addotte per cui si tratta di materia urbanistica e quindi unicamente di competenza dell’amministrazione pietrese non stanno in piedi. Forse è proprio questo il problema: pensare all’edilizia e non al servizio pubblico che ogni giorno il Santa Corona garantisce al suo enorme bacino d’utenza. E non basta dire che, ad oggi, non esiste un progetto".

"Esiste una relazione di riqualificazione dell’ospedale enunciata in un documento ufficiale dell’Asl che parla di 145 milioni di euro ma, nello stesso tempo, continuano i tagli di servizi che vengono mantenuti in presidi di livello inferiore. Temo che non si andrà da nessuna parte se nemmeno i primi che dovrebbero farsi promotori della difesa dell’ospedale non sanno guardare oltre il proprio naso. Facciamoci promotori di un’iniziativa forte e collettiva. O almeno proviamoci, non c’è nulla da perdere".

"Invitiamo il presidente Toti alla presenza del Consiglio comunale di Pietra Ligure allargato a tutti i sindaci dei comuni interessati e serviti dall'ospedale Santa Corona. E se qualcuno di loro rifiuterà di partecipare, lasciamo che adduca le proprie motivazioni, prendendosi la responsabilità di fronte ai propri concittadini di non aver difeso un’eccellenza che, da sempre, fa comodo a tutti".

"Invito chi voglia approfondire quanto discusso in sede di consiglio comunale a vedere la registrazione, all’incirca dalla terza ora in poi, al seguente link (CLICCA QUI)" conclude la Rozzi.