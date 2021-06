Loano, Nappi (MIU) attacca: "Evidente fatiscenza, incuria ed abbandono delle strade del centro storico"

Francesco Nappi, presidente nazionale del Movimento Italia Unita che ha annunciato la propria candidatura a sindaco di Loano, lunga il dito contro quello che definisce "lo stato di evidente fatiscenza, incuria ed abbandono delle strade del centro storico della nostra Loano".

"Vorrei sottolineare la totale assenza degli operatori del servizio ambientale - spiega il candidato loanese - un servizio evidentemente presente solo sulla carta, perché nella realtà non esiste traccia di alcuna prestazione relativa a pulizia, spazzolamento e sistemazione strade che, come è ben visibile dalle foto (allegate alle sue dichiarazioni ndr), sono lasciate sporche e rotte. In Corso Europa, praticamente ogni giorno, qualcuno inciampa, cade e si fa male e in casi come questi bisogna fare i conti, oltre che con il fattore estetico, anche con la pericolosità delle strade".

"Rimane incomprensibile l'inerzia e il menefreghismo dell'attuale amministrazione comunale, che ha adottato un inspiegabile atteggiamento inconcludente e deficitario - continua Nappi - una amministrazione comunale totalmente cieca dinnanzi a questo decadimento sempre più evidente giorno dopo giorno, una amministrazione comunale sorda e disinteressata, assolutamente inerte dinnanzi allo sfascio della città che lei stessa dovrebbe curare e avere a cuore. Se pensiamo che un tale stato di degrado possa rendere appetibile la nostra Loano agli occhi dei turisti, che dire? Non è certo questo un bel biglietto da visita che può invogliare i vacanzieri al soggiorno, perché è chiaro e ovvio che l'occhio vuole la sua parte e chi si trova a scegliere dove poter passare un po' di meritato relax al mare, sceglierà una località balneare più carina e meglio strutturata".

"No cari loanesi, così non andiamo da nessuna parte. Così di certo non si può né sperare né parlare di rilancio del turismo. Così stiamo solo perdendo smalto e credibilità e ciò che è peggio è che paghiamo tasse per non avere alcun servizio e di conseguenza una cittadina che imbruttisce e decade sempre di più - conclude il presidente nazionale del MIU - Se invece vogliamo che Loano vada lontano, bella, rigogliosa e ridente come un tempo, allora è il momento di togliere il timone agli incapaci e ai non volenterosi e rivolgerci ad una politica onesta, seria, corretta e leale, che sappia e voglia riportare la nostra città agli antichi splendori. Una politica che è la nostra politica: MIU movimento Italia Unita #StopEuropa, la politica del popolo, vicina al popolo e con il popolo. Insieme possiamo fare tantissimo e rimettere davvero in sesto la nostra Loano".