Tour valbormidese per l'assessore regionale Cavo: incontro con gli amministratori aderenti al comitato 'Cambiamo! Valbormida'

"Ieri, in occasione della visita dell'assessore Ilaria Cavo in Val Bormida abbiamo organizzato un incontro con gli amministratori aderenti al comitato 'Cambiamo! Valbormida'. Una riunione volta a sottolineare ulteriormente la determinazione a proseguire insieme il progetto del movimento del presidente Toti". Così Angelo Vaccarezza, capogruppo in Regione di "Cambiamo".