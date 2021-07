Tamponamento sulla A10 tra Finale e Pietra: tre persone ferite in codice giallo. Traffico in tilt

AGGIORNAMENTO ORE 11,49: tre persone ferite sono state trasportate in codice giallo all'ospedale Santa Corona. Sul posto la Croce Bianca di Finale e la Croce Verde di Finalborgo. Traffico in tilt: sono segnalate code per 7 chilometri.

Tamponamento tra veicoli, pare tre auto, all'interno di una galleria lungo l'autostrada A10. L'episodio si è verificato nel tratto compreso tra Finale Ligure e Pietra Ligure in direzione del Confine di Stato.

Sul posto i vigili del fuoco, i sanitari, il personale autostradale e la Polizia Stradale per i rilievi del caso. Secondo quanto riferito, il sinistro è accaduto poco prima dell'uscita di Pietra Ligure.

Autostrada dei Fiori segnala disagi alla viabilità con code e rallentamenti.