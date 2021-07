Tovo, il 5 e 6 luglio lavori in via Rocca Colla e via Boccetti a Bardino Nuovo

"Lunedì 5 luglio - spiega il primo cittadino - sarà rifatta parte della griglia per la raccolta delle acque all'ingresso di via Rocca Colla. Questo intervento non prevede alcuna limitazione al transito se non nei momenti in cui sarà posizionata la nuova struttura. Da martedì 6 luglio invece verrà chiusa al transito veicolare e pedonale la parte finale di via Boccetti a Bardino Nuovo, all'altezza dell'innesto con la SP4: sarà realizzata una nuova condotta per la raccolta delle acque piovane e per la tipologia di lavori quindi la strada rimarrà chiusa (fino al 15 luglio - Ordinanza 14/2021). Il tratto aperto di via Boccetti, per l'intera durata dei lavori, sarà a doppio senso di marcia per consentire ai residenti nella via di raggiungere la propria abitazione".