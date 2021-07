Andora, riapre il centro sociale di Molino Nuovo: gli anziani ritrovano la socialità

Dopo tanti mesi di chiusura a causa della pandemia, riapre il centro sociale di Molino Nuovo di Andora. Gli anziani, vaccinati ed entusiasti di poter ricominciare a ritrovarsi, si apprestano a riallacciare le relazioni sociali interrotte a causa del covid.

“La notizia è stata accolta con grande entusiasmo dai frequentatori del centro sociale che attendevano da tempo di potere tornare alle vecchie abitudini – spiega il vice sindaco e assessore alle Politiche Sociali Patrizia Lanfredi – le attività si svolgeranno nel rispetto dei distanziamenti e non potranno accedere alla sala più di quindici persone contemporaneamente. I momenti di condivisione, in ambienti protetti dove si sentono sicuri, sono importanti per i nostri diversamente giovani, per i quali la vaccinazione e l’allertarsi delle restrizioni vuol dire la fine di un isolamento forzato. Ci vorrà ancora tempo per avviare le attività laboratoriali, ma per ora la possibilità di incontrarsi e scambiare quattro chiacchiere sembra fondamentale per tornare alla normalità”

L’orario estivo del centro sociale prevede l’apertura, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 15.00-18,30.