Covid, crescono i nuovi positivi in Liguria: nel savonese sono 2

Numeri stabili sulla diffusione del Covid-19 nel savonese, a fronte di un complessivo aumento dei nuovi casi rispetto ai giorni precedenti a livello regionale, dove i nuovi positivi, nelle ultime 24 ore, sono 17 a fronte di 2.249 tamponi molecolari effettuati e 2.371 tamponi antigenici rapidi.

Di questi nessuno è registrato nell'imperiese, 2 sono sul savonese, 10 sull'area di Genova e 3 per La Spezia. Infine 2 non sono riconducibili alla residenza in Liguria.

Anche quest'oggi non vengono segnalati invece defunti a causa del Covid19.

Ecco gli altri dati nel dettaglio:

Tamponi processati con test molecolare: 1.396.283 (+2.249)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 404.764 (+2.371)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 103.544 (+17)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 1.343 (+6)

Casi per provincia di residenza

Imperia 66 (-3)

Savona 134 (-3)

Genova 809 (+7)

La Spezia 214 (+3)

Residenti fuori regione o estero 46 (-)

Altro o in fase di verifica 74 (+2)

Totale 1.343 (+6)

Ospedalizzati: 18 (-); 7 (-) in terapia intensiva

Asl 1 - 0

Asl 2 - 4 (-); 1 (-) in terapia intensiva

San Martino - 7 (-); 6 (-) in terapia intensiva

Galliera - 3 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 0

Asl 4 - 3 (-) nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 1 (-) nessuno in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 127 (+7)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 97.849 (+11)

Deceduti: 4.352 (-)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 18 (-1)

Asl 2 - 29 (+4)

Asl 3 - 93 (+83)

Asl 4 - 60 (-)

Asl 5 - 27 (-6)

Totale - 227 (-10)