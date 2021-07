Albenga, tappa regionale Miss Blumare 2021: a Nicole Vio la coroncina e la fascia “Miss Hostaria del Viale”

Miss Blumare 2021, tappa selezione Liguria ad Albenga: ha sfilato la freschezza, l’energia di una ritrovata libertà, la voglia di aprirsi al mondo, oltre che la bellezza.

Ieri sera 13 ragazze in passerella ad Albenga, ospitate da Hostaria del Viale, si sono contese le 6 fasce disponibili per accedere alla finale regionale Liguria in occasione di Miss Albenga Summer che si terrà l’8 agosto. La vincitrice andrà a rappresentare la Liguria alla finale nazione che si svolgerà durante una crociera nel Mediterraneo dal 17 al 24 ottobre a bordo della MSC Seashore.

Grande emozione da parte delle ragazze, di età compresa tra 15 e 23 anni, che si sono guadagnate i voti della giuria sfilando in passerella tre volte: prima con una mise casual, poi in abito da sera e infine in bikini.

A guadagnarsi le fasce: Nicole Vio, 17 anni di Albenga, ‘incoronata’ Miss Hostaria del Viale, Sofia Vittoria Monti 15 anni di Savona, Miss Sorriso, Letizia Costa, 18 anni di Racconigi (Torino), Miss Web Arte e Moda, Arianna Caputo, 20 anni di Alassio, Miss Eleganza, Valentina Corradi, 19 anni di Rapallo (Genova), Natalia Nigai, 23 di Bargagli (Genova).

Ragazze sportive, con sogni in grande, di viaggi alla scoperta del mondo e nuove frontiere per realizzarsi nella carriera e nella vita.

Felicissima Nicole Vio, che indossa la coroncina con fierezza, racconta: “Studio al Liceo Linguistico Giordano Bruno di Albenga. In futuro spero di poter viaggiare e di trovare un lavoro che mi piaccia e mi appassioni tutti i giorni. un lavoro in cui mettere energia positiva, che mi faccia sentire bene nella mia indole dinamica”.

Emozione e soddisfazione anche da parte degli organizzatori.

“Essere qui oggi significa ricominciare da dove eravamo rimasti nel 2019. Ricominciamo con una stupenda stagione con Miss Blumare e Miss Albenga Summer 2021”, è il commento di Angelo Pallaro, uno degli organizzatori della competizione.

“Abbiamo cominciato alla grande – spiega Massimo Enrico, organizzatore - all’insegna della bellezza con una splendida cornice di pubblico. È emozionante tornare ad avere questo contatto con la gente, con la passerella”.

“Sono in programma altre tappe selezione Miss Blumare: il 21 luglio a Ceriale, il 29 a Varazze e per i primi di agosto un’ulteriore tappa albenganese, prima della finale dell’8 agosto”, conclude Massimo Enrico.

“Ragazze bellissime, ma non solo: educate, preparate, qualcuna impegnata anche nel sociale, sportive. Insomma, se sono lo specchio del nostro futuro, vedo positività” racconta dal backstage Francesca Bianco, co-organizzatrice dell’evento.

Miss Blumare è i primo concorso di bellezza nazionale la cui finale si svolge a bordo di una nave da crociera MSC.

Nel 2019 la 12ma edizione del concorso ha visto competere 2 mila 200 ragazze selezionate nelle oltre 210 passerelle in tutte le regioni d’Italia, dinnanzi a a un pubblico di oltre 1 milione 700 mila spettatori.

La tappa selezione regionale, patrocinata dal Comune di Albenga e inserita nel suo calendario estivo di oltre 100 eventi, ha avuto il sostegno di Hostaria del Viale, Pasta Fresca Morena, Roba da Matti (negozio di abbigliamento), Fuoristrada Officina Bosh Service, Massimo e Stanislao Parrucchieri, Ebony & Ivory Eventi e Macron Sport Albenga.