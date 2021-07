"Tra cielo e mare - Lo spettacolo dell’entroterra", ultimi due spettacoli Petruzzelli e Calandri

Ultime due appuntamenti per questa prima edizione del progetto "Tra cielo e mare - Lo spettacolo dell’entroterra" concepito e realizzato da Teatro Ipotesi con il fondamentale sostegno della Fondazione Agostino De Mari.

Riconoscere e celebrare il valore di un territorio assolutamente straordinario come l’entroterra savonese attraverso l’arte teatrale, la narrazione e l’incontro con il pubblico per unire cultura, paesaggio, eccellenze di questi eccezionali borghi.

Dopo le serate dedicate a Sassello e Balestrino gli ultimi due appuntamenti si svolgono mercoledì 14 luglio a Vezzi Portio nella frazione S. Giorgio presso la piazza della Chiesa mentre, il giorno successivo, giovedì 15 luglio, a Castelvecchio di Rocca Barbena, in piazza Cavour.

«In questo periodo storico – afferma Germano Barbano, primo cittadino di Vezzi Portio - proiettato verso un futuro a mio avviso molto incerto e che rischia di farci dimenticare per sempre ciò che siamo stati, sono onorato di poter ospitare a Vezzi Portio lo spettacolo di Pino Petruzzelli, un racconto che ci riporta indietro nel tempo, alle nostre radici, quando i ritmi della vita erano semplicemente dettati dalla natura».

Mentre Marino Milani, Sindaco di Castelvecchio di Rocca Barbena esprime la propria soddisfazione dichiarando: «Dopo il lungo periodo che ci ha visti rinchiusi nelle nostre case, poter tornare ad organizzare eventi all’aperto è come riappropriarci della libertà. Siamo quindi contenti di riconquistarla ospitando questo appuntamento della rassegna “Tra cielo e mare” che dà l’opportunità di godersi la bellezza di Castelvecchio non solo nello scenario della sua piazza, ma anche nella parole di Pino Petruzzelli e di Massimo Calandri».

Alle parole di Milani fa eco Marco Massa, presidente della Pro Loco di Castelvecchio che dice: «Abbiamo subito condiviso l’obiettivo di questo progetto che vuole accendere le luci su quei territori meno noti al grande pubblico. Per questo motivo abbiamo aderito e cofinanziato l’iniziativa che è in linea con quanto già portato avanti negli anni per la promozione del paese e del suo comprensorio».

Sia la serata del 14 che quella del 15 luglio iniziano alle 21 e sono così strutturate: in apertura va in scena lo spettacolo teatrale Storie di uomini e vini, scritto, diretto e interpretato da Pino Petruzzelli e prodotto da Teatro de gli Incamminati. L’attenzione per l’essere umano e il rispetto per la sacralità del territorio sono archetipi fondamentali nell’ampia teatrografia di Petruzzelli. L’autore, regista e attore ha raccolto per circa due anni testimonianze e confidenze di molti contadini liguri, poi confluite in un libro pubblicato da Pentagora Edizioni (Savona) e nello spettacolo suddetto che ha ottenuto grandissimo successo in molti teatri italiani.

Nella seconda parte della serata sale in “cattedra” lo scrittore e giornalista Massimo Calandri che presenta al pubblico una sorta di inedito identikit dei due borghi, raccontandone la storia, le curiosità, le eccellenze, le peculiarità. Dai luoghi di Camillo Sbarbaro al Museo delle Api e del Territorio, dalle aree di interesse geologico al variegato patrimonio faunistico per quanto riguarda Vezzi Portio. Mentre nel racconto di Castelvecchio di Rocca Barbena ecco il Castello e il Sentiero di Ilaria del Carretto, il Monte Settepiani, la Foresta della Borbottina e la fiera appartenenza al circuito dei borghi più belli d'Italia, certificato dal Touring Club Italiano.

L’ingresso alle due serate è gratuito ed ogni appuntamento si svolge seguendo le norme vigenti per garantire la massima sicurezza al pubblico.

Il progetto "Tra cielo e mare - Lo spettacolo dell’entroterra" è realizzato grazie alla collaborazione del Comune di Sassello insieme al portale turistico Feel Sassello, dei Comuni di Balestrino e di Vezzi Portio, del Comune e della Pro Loco di Castelvecchio di Rocca Barbena.