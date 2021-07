Trenitalia, oltre 160mila posti offerti nei weekend sui treni tra Torino e la Liguria

Oltre 160mila posti offerti, nel fine settimana, a bordo dei treni regionali piemontesi da e per la Liguria.

Come stabilito dalle normative vigenti in tema di trasporto pubblico locale, tutti i collegamenti regionali possono offrire una capienza massima pari all’80% del numero dei posti per cui il mezzo è omologato che corrisponde all’occupazione di tutti i posti seduti più una percentuale di posti in piedi.

Nel rispetto delle attuali norme, il numero di viaggiatori presenti a bordo varia a seconda del tipo di treno.

I convogli in servizio tra Torino e la riviera ligure sono di tipo “Media Distanza” e possono ospitare fino a 1.090 viaggiatori ciascuno di cui 673 seduti e il restante in piedi.

Sono 52 i collegamenti nelle giornate di sabato e domenica. 29 treni regionali del mare che, nei giorni festivi fino al 12 settembre, collegano la riviera ligure di ponente al capoluogo piemontese.

In particolare, circolano due treni Torino – Imperia, quindici Torino-Savona, sei Torino - Ventimiglia e altri sei Torino - Albenga. Nelle giornate di sabato circolano 23 collegamenti per il ponente.